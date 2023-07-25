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Глава Литвы Науседа: власти стран Запада не собираются ослаблять санкции против России для возвращения Москвы в зерновую сделку

Глава Литвы Науседа: власти стран Запада не собираются ослаблять санкции против России для возвращения Москвы в зерновую сделку

Власти западных государств не собираются ослаблять ограничительные меры в отношении Российской Федерации с целью возвращения Москвы в соглашение по вывозу зерна из украинских портов.

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Комментарии
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Катерина
На  НЕТ,  и  зерна  нет... и  портов  до  кучи.)
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