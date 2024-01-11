"Думаю, что всем уже надоело меня видеть". Марго Робби снялась для обложки Deadline и рассказала о перерыве в карьере после выхода "Барби"

Марго Робби стала героиней обложки нового номера журнала Deadline. Актриса приняла участие в съёмке в стиле "Барби" и рассказала о карьере продюсера, перерыве в актёрской карьере и желании стать режиссёром.
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