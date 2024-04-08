Перед выездом на поврежденный объект работникам критической инфраструктуры Украины Кабмин рекомендует писать завещание

2 апреля Кабмин Украины принял решение №375 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам местного самоуправления в результате военной агрессии Российской Федерации.
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