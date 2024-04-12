Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон бьёт тревогу: если Россия возьмёт Киев — а такова, по мнению британского политика, её цель — то этот провал станет для США и Запада куда страшнее Вьетнама.
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