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Русская весна

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Провал на Украине будет для Запада «страшнее Вьетнама», — Борис Джонсон

Провал на Украине будет для Запада «страшнее Вьетнама», — Борис Джонсон

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон бьёт тревогу: если Россия возьмёт Киев — а такова, по мнению британского политика, её цель — то этот провал станет для США и Запада куда страшнее Вьетнама.

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