В народном календаре – Васильев день. Сегодня рекомендуется выставить за дверь старую обувь – считается, что все разногласия в семье сойдут на нет.
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В народном календаре – Васильев день. Сегодня рекомендуется выставить за дверь старую обувь – считается, что все разногласия в семье сойдут на нет.