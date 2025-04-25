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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Ну какова красота

Ну какова красота! К 80-летнему юбилею ВОВ город Новоаннинский начинает преображаться: световые полотнища на въезде в город будут дополнены флажками Победы и триколором.

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