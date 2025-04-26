Как Трамп собирается избавляться от "неликвида" на Украине и почему будут громить Киев — Гаспарян

style="padding-top: 56.25%">Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:28 – Фантомные боли от потери Крыма; 08:12 – Насколько близок мир на Украине? 14:56 – Теракт в Балашихе; 20:27 – Противостояние между Индией и … .