Часть Севастополя останется без воды в среду

Из-за аварийных работ на городских сетях, в Севастополе 31 января частично приостановят подачу воды.По информации пресс-службы ГУПС «Водоканал», отключения пройдут по адресам: до 12:00 село Штуромовое: переулок Ноябрьский; улица Коминтерна; улица Ноябрьская; улица Комиссара Морозова; улица Дагджи; улица Акъяр; тупик Поворотный; улица Поворотная; улица Мераба; улица Придорожная.
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