Автомобилистам напомнили о штрафах в «шашлычный сезон»: главные предостережения водителям на майские

С наступлением дачного сезона все больше людей отправляются за город для отдыха и пикников. При этом многие водители забывают о существующих правилах и ограничениях, которые распространяются на использование автомобилей как на приусадебных территориях, так и за пределами населенных пунктов.
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