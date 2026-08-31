Супертанкер подорвался на минах на «‎запретном» пути в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах. Судно пыталось пройти маршрутом, который иранская сторона закрыла для навигации, и теперь в Корпусе стражей исламской революции заявляют: это участь всех, кто игнорирует установленные правила.
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