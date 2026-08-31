НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

185 подписчиков

Супертанкер подорвался на минах на «‎запретном» пути в Ормузском проливе

Супертанкер подорвался на минах на «‎запретном» пути в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах. Судно пыталось пройти маршрутом, который иранская сторона закрыла для навигации, и теперь в Корпусе стражей исламской революции заявляют: это участь всех, кто игнорирует установленные правила.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым