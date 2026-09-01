Мишустин: российским школьникам следует меньше возиться с телефонами

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал школьникам меньше «возиться» в телефоне. Об этом глава правительства сообщил в ходе посещения Домодедовского образовательного комплекса «Орбита», передает ТАСС.
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