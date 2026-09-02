ВСУ нанесли удар по образовательным учреждениям в Энергодаре в первый учебный день

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 2 сентября 2026 года нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре города Энергодар в Запорожской области, в результате которого были повреждены четыре детских сада и общеобразовательная школа.
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