Трамп объявил о капитуляции йеменских хуситов

Йеменское движение «Ансар Аллах», которое на протяжении нескольких месяцев атаковало американские военные корабли и торговые суда, связанные с Израилем в Красном море, объявило о намерении прекратить боевые действия.
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