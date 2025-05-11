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Делаем плов не из мяса, а из рыбы. Летом разлетается на ура

Делаем плов не из мяса, а из рыбы. Летом разлетается на ура

Плов с мясом это настоящая классика, но вариант с рыбой получается еще более интересный. Ингредиенты для него нужны лишь самые простые, рис получается рассыпчатым, а рыбу можно взять вообще любую, в любом случае получится вкусно.

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