Делаем плов не из мяса, а из рыбы. Летом разлетается на ура

Плов с мясом это настоящая классика, но вариант с рыбой получается еще более интересный. Ингредиенты для него нужны лишь самые простые, рис получается рассыпчатым, а рыбу можно взять вообще любую, в любом случае получится вкусно.
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