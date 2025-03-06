Владелец европейского клуба назвал Зеленского «конченным человеком»: «Украине конец без США»

Владелец 22,25% акций датского «Копенгагена» Ларс Сейер Кристенсе высказался о перепалке между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом во время скандальной встречи в Вашингтоне.
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