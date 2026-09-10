Алексей Храбров назначен генеральным директором ООО «Ив Роше Восток»

Алексей Храбров стал новым генеральным директором ООО «Ив Роше Восток», основного российского юридического лица французской косметической компании Yves Rocher.
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