Медведев вспомнил о разделах Польши после угрозы удара по Петербургу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему экспрессивной форме отреагировал на заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности ракетного удара по Санкт-Петербургу в ответ на гипотетическое вторжение российских войск в страны Балтии.