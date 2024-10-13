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Медведев вспомнил о разделах Польши после угрозы удара по Петербургу

Медведев вспомнил о разделах Польши после угрозы удара по Петербургу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему экспрессивной форме отреагировал на заявление бывшего начальника Генерального штаба Польши Раймунда Анджейчака о возможности ракетного удара по Санкт-Петербургу в ответ на гипотетическое вторжение российских войск в страны Балтии.

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