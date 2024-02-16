Глубина снега на Таганае достигла одного метра

На Таганае побит очередной снежный рекорд. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», к 15 февраля средняя глубина снега на профиле составила 80 сантиметров, максимальная – 100 сантиметров.
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