Когда ум на вес золота

Исследование ОЭСР показало, что мир стремительно глупеет Святослав Князев Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) включает в себя 38 государств, которые, как правило, относят к так называемому золотому миллиарду.
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