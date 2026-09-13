Песков: у Путина фактически не бывает выходных, «привыкайте»

У президента России Владимира Путина не бывает выходных, «привыкайте». Об этом 13 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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