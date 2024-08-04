Группировка войск "Запад" продолжает круглосуточно расширять собственные позиции на купянском направлении, освобождая новые территории, которые были оккупированы военнослужащими ВСУ и украинскими националистами.
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