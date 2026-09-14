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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков про 1-й ассист Батракова: «Не могу назвать это голевой передачей – их отдают в штрафной, тут больше заслуга Бардакджи. А Алексею нужно отрабатывать в обороне, один гол «Спортинга» на его совести»

Сергей Кирьяков считает, что заслуга Алексея Батракова в победном голе « Галатасарая » в ворота « Коджаелиспора » (1:0) невелика.

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