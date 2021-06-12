Хорхе Вальдано: «Кто повлиял на футбол за последние 15 лет сильнее, чем Месси? Он делает то, что не удается никому»

Экс-директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси. «Я люблю Месси, который не падает, когда его бьют по ногам, который выигрывает матчи так, словно это обыденность, который забивает три мяча, а на следующий день отводит детей в школу так, словно он обычный парень.
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