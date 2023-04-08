Царьград

5 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

На трассе Ереван-Мегри сгорел автомобиль: Спасатели показали страшные кадры

На трассе Ереван-Мегри сгорел автомобиль: Спасатели показали страшные кадры

Подробнее о случившемся сегодняшней ночью рассказала армянская Спасательная службаСпасательная служба МВД Армении на своей странице в социальных сетях сообщает, что сегодня ночью примерно в 00:27 по местному времени поступила новость о происшествии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх