На трассе Ереван-Мегри сгорел автомобиль: Спасатели показали страшные кадры

Подробнее о случившемся сегодняшней ночью рассказала армянская Спасательная службаСпасательная служба МВД Армении на своей странице в социальных сетях сообщает, что сегодня ночью примерно в 00:27 по местному времени поступила новость о происшествии.
Подробнее о случившемся сегодняшней ночью рассказала армянская Спасательная службаСпасательная служба МВД Армении на своей странице в социальных сетях сообщает, что сегодня ночью примерно в 00:27 по местному времени поступила новость о происшествии.
Свежие комментарии