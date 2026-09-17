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Новости Липецка

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Липецкие байдарочники выиграли золото чемпионата России в Краснодаре

Липецкие байдарочники выиграли золото чемпионата России в Краснодаре

Липецкие байдарочники Андрей Бердиков, Егор Никулин, Глеб Шведов и Глеб Гугнин стали чемпионами России, победив в финальном заезде на 10000 метров с результатом 37:56.

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