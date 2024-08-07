Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: один отряд уже прибыл в Курскую область

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что находится в Курской области, как и один из отрядов «Ахмата».
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