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В украинском Николаеве произошли взрывы

В украинском Николаеве произошли взрывы

В окрестностях города Николаев, расположенном на юге Украины, зафиксирован взрыв. Об этом доложил городской голова Александр Сенкевич, чьи слова приводит локальная газета "Общественное" в своем Telegram-канале.

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