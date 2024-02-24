В украинском Николаеве произошли взрывы

В окрестностях города Николаев, расположенном на юге Украины, зафиксирован взрыв. Об этом доложил городской голова Александр Сенкевич, чьи слова приводит локальная газета "Общественное" в своем Telegram-канале.
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