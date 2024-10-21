В России хотят упростить продажу недвижимости: срок владения квартирой могут сократить до трех лет

По мнению авторов инициативы, это повысит мобильность населения. В некоторых случаях срок владения может быть сокращен до двух лет: при получении недвижимости от личного фонда, после приватизации или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
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