В США допустили продажу TikTok до окончания отсрочки блокировки

Вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC заявил, что сделка о продаже в США соцсети TikTok может быть заключена до апреля, когда истечет срок для проведения переговоров по продаже соцсети в стране.
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