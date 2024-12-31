После атаки БПЛА ВСУ в Смоленской области загорелась нефтебаза

Произошел разлив топлива.фото: t.me/mchs_officialВ Ярцевском районе Смоленской области после атаки украинского беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил 31 декабря губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
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