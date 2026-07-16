О демографическом и этническом будущем России

Тюркизация и исламизация Если Старый Свет (Европу) затопили волны мигрантов в основном из арабского и мусульманского миров, из Африки, то Россию заселяют выходцы из постсоветской Средней Азии.
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