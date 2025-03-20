Диетолог назвал продукты, которые помогут при варикозе

Диетолог рассказал, что зелень, рыба и орехи помогают при варикозе Лучшая диета при варикозе включает зелень, орехи, растительные масла и рыбу, посоветовал в беседе с «Москвой 24» диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.