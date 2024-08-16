Биткоин и Эфириум подогревают надежды альткоинов

По словам Аарона Арнольда из Altcoin Daily, рынок альткоинов готов к потенциальному всплеску. В своем недавнем видео на YouTube Арнольд упомянул, что нынешнее затишье на рынке альткоинов может предшествовать значительному подъему.
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