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Зампред комитета ГД по обороне Журавлев: Прибалтика должна принадлежать РФ

Зампред комитета ГД по обороне Журавлев: Прибалтика должна принадлежать РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что, если пересматривать итоги Второй Мировой войны, но руководствоваться при этом логикой президента Литвы Гитанаса Науседы, Прибалтика должна принадлежать России, передает РИА Новости.

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