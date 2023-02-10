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Во Франции назвали опасным вручение ордена Почетного легиона Зеленскому

Во Франции назвали опасным вручение ордена Почетного легиона Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон напрасно решил вручить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона, считает депутат парламента Пятой республики, лидер движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, передает RTL.

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