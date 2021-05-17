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Бомба замедленного действия: строительный коллапс может ждать Иркутск из-за границ ПАТ

Бомба замедленного действия: строительный коллапс может ждать Иркутск из-за границ ПАТ

Новость об установлении границ приаэродромной территории аэропорта (ПАТ) потрясла Иркутск в марте 2021 года.

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Владислав Мельник
Вопросы:
Владислав Мельник
1. в границы приаэродромной зоны попадает более 50% площади областного центра
Владислав Мельник
Карту Иркутска можно? Какие 50% площади обл центра? Кто-то явно манипулирует цифрами в своих целях. 2. Проект переноса аэропорта похоронен окончательно и бесповоротно?

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