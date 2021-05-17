Бомба замедленного действия: строительный коллапс может ждать Иркутск из-за границ ПАТ

СпутникПолитикаБомба замедленного действия: строительный коллапс может ждать Иркутск из-за границ ПАТНовость об установлении границ приаэродромной территории аэропорта (ПАТ) потрясла Иркутск в марте 2021 года.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладислав МельникВопросы:Владислав Мельник1. в границы приаэродромной зоны попадает более 50% площади областного центраВладислав МельникКарту Иркутска можно? Какие 50% площади обл центра? Кто-то явно манипулирует цифрами в своих целях. 2. Проект переноса аэропорта похоронен окончательно и бесповоротно?
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