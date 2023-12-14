Суд рассмотрит дело пьяного водителя автокрана, раздавившего на переходе школьницу на юге Петербурга

В Петербурге прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иногороднего водителя автокрана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на девочку.
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