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Суд рассмотрит дело пьяного водителя автокрана, раздавившего на переходе школьницу на юге Петербурга

Суд рассмотрит дело пьяного водителя автокрана, раздавившего на переходе школьницу на юге Петербурга

В Петербурге прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иногороднего водителя автокрана, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на девочку.

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