От подписчика ✍️ Хотелось бы обратится к администрации города Новоаннинского! Три месяца хожу в сад за ребёнком и каждый раз нахожусь просто в шоке 🤯 Остановка находится рядом с входом в детский сад №1, ни разу за лето здесь не было убрано.
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