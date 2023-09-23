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По талонам или слить с грузовика — как в СССР заправляли автомобили

По талонам или слить с грузовика — как в СССР заправляли автомобили

Не меньше пуда В столице первые бензоколонки появились еще в конце 1920-х. До революции 1917 года бензин редким автомобилистам продавали соответствующие профильные клубы и немногочисленные магазины, торгующие автомобильными принадлежностями.

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