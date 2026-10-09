За 9 лет в России китаец к этим продуктам так и не привык

За 9 лет в России китаец так и не привык к некоторым обычным для нас продуктам. Почему знакомые многим жителям нашей страны блюда и напитки вызывают у него недоумение?За девять лет в России китаец Чжу Цзяхао, известный местным знакомым как Жора, успел освоиться с непривычным климатом, выучить русский язык и познакомиться с повседневной жизнью страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Новосибирске 16...
- "Мы останавливаем...
- ВП Геббельс - один в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым