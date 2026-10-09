За 9 лет в России китаец к этим продуктам так и не привык

За 9 лет в России китаец так и не привык к некоторым обычным для нас продуктам. Почему знакомые многим жителям нашей страны блюда и напитки вызывают у него недоумение?За девять лет в России китаец Чжу Цзяхао, известный местным знакомым как Жора, успел освоиться с непривычным климатом, выучить русский язык и познакомиться с повседневной жизнью страны.