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20% россиян чувствуют вину при увольнении: опрос 3,5 тысячи человек

20% россиян чувствуют вину при увольнении: опрос 3,5 тысячи человек

Опрос 3,5 тысячи россиян выявил, что 20% испытывают легкую вину при увольнении. Основные причины - страх подвести коллег и семью.

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