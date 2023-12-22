TSITSAGI NIKITA/GLOBALLOOKPRESS ВСЛЕД ЗА КИЕВОМ ПРИДЁТСЯ РАЗОЧАРОВАТЬ И ПОЛЬШУ. ЭТО УЖЕ НЕ ПЛАН СВО, А РЕАЛЬНОСТЬ Политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла заявил, что граница между Россией и Западом должна пролегать через польско-российскую границу.
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