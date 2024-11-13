Врач-диетолог рассказала о пище и продуктах, которые вызывают рак

В России резко возросло количество онкобольных, а сама онкология резко помолодела. Одна из причин этого — некачественная еда, которая может приводить к онкозаболевпнию, рассказала «Известиям» 13 ноября диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.