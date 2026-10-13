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Врач Коротков: в сезон ОРВИ организму необходимо не менее восьми часов сна

Врач Коротков: в сезон ОРВИ организму необходимо не менее восьми часов сна

Врач-терапевт, преподаватель профессиональных модулей ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж №2» Александр Коротков рекомендовал спать не менее восьми часов для поддержания защиты организма в сезон ОРВИ.

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