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Царьград

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Дело в одной искре: энергетики назвали причину мощного взрыва на Сортировке в Нижнем Новгороде

Дело в одной искре: энергетики назвали причину мощного взрыва на Сортировке в Нижнем Новгороде

На высоковольтной линии "коротнуло" и сгорел изолятор, но громкий звук был слышен на всю Сортировку.Причиной взрыва на ЛЭП в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода стало короткое замыкание на опоре с повреждением изолятора.

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