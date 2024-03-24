Дело в одной искре: энергетики назвали причину мощного взрыва на Сортировке в Нижнем Новгороде

На высоковольтной линии "коротнуло" и сгорел изолятор, но громкий звук был слышен на всю Сортировку.Причиной взрыва на ЛЭП в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода стало короткое замыкание на опоре с повреждением изолятора.
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