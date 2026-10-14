Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus не получат новые фронталки Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus не получат новую фронтальную камеру: по данным GalaxyClub, смартфоны сохранят 12-мегапиксельный модуль с автофокусом, которым оснащаются модели Galaxy S26.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым