Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Самарской области, который был запланирован пособником «Русского добровольческого корпуса» (здесь и далее: РДК, запрещенная в РФ террористическая организация), действующего под патронажем спецслужб Украины.