Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Самарской области, который был запланирован пособником «Русского добровольческого корпуса» (здесь и далее: РДК, запрещенная в РФ террористическая организация), действующего под патронажем спецслужб Украины.
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