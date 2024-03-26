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Daily Moscow

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В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании

В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Самарской области, который был запланирован пособником «Русского добровольческого корпуса» (здесь и далее: РДК, запрещенная в РФ террористическая организация), действующего под патронажем спецслужб Украины.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
сдох  или  уши только оторвало
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