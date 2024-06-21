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Amtrak commuter lines back up in Northeast after heat-caused power failure

Amtrak commuter lines back up in Northeast after heat-caused power failure

Crews have restored power to Amtrak commuter lines in the New York City metro area after an outage forced the shutdown of service between Philadelphia and New Haven Connecticut, officials said late Thursday.

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