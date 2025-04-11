Жительница Ингушетии уличена сотрудниками полиции в незаконном получении пособий на сумму около 1 млн рублей

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Назрановскому району и сотрудники ВОГ МВД России в Республике Ингушетия выявили мошенничество с получением 29-летней жительницей сельского поселения Плиево детских пособий.
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