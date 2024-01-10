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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В правительстве Калининградской области пояснили рекламу фуфайки за 60 тысяч рублей

В правительстве Калининградской области пояснили рекламу фуфайки за 60 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 10 января, ФедералПресс. Глава Калининградской области Антон Алиханов, ранее признанный независимым экспертом одним из самых стильных губернаторов СЗФО, ратует за брендовую одежду в стиле a la russe.

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