В правительстве Калининградской области пояснили рекламу фуфайки за 60 тысяч рублей

КАЛИНИНГРАД, 10 января, ФедералПресс. Глава Калининградской области Антон Алиханов, ранее признанный независимым экспертом одним из самых стильных губернаторов СЗФО, ратует за брендовую одежду в стиле a la russe.
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